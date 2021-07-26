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Здоровье

Впервые в истории пересадили человеку искусственное сердце

В США впервые в истории прошла операция по пересадке человеку искусственного сердца. Медицинское «чудо» сотворили специалисты Университета Дьюка, сообщает Mddionline.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
CCO.

Искусственное сердце пересадили 39-летнему Мэтью Муру, которого направили на операцию по шунтированию сердца, однако его состояние настолько сильно ухудшилось, что даже операция по пересадке донорского органа была бы сопряжена с большим риском.

Ему поставили французский кардиопротез. Он близок к обычному человеческому органу — имеет две желудочковые камеры и четыре биологических клапана, но требует питания от внешних аккумуляторов.

Необходима комбинация датчиков и алгоритмов, которая отслеживает показатели и поддерживает постоянную циркуляцию крови в теле человека. Пациенту придется носить с собой внешнее зарядное устройство, пишет «Росбалт».

Искусственное сердце способно проработать не более полугода и в любом случае потребуется полноценный донорский орган. В то же время протез потенциально может спасти множество жизней людей, стоящих в очереди на трансплантацию.

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