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27 августа
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Здоровье

Впервые: в столице Поднебесной нет заболевших COVID-19

В Пекине из больницы выписались последние два инфицированных коронавирусом, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента с COVID-19, сообщает ТАСС.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

За все время распространения вируса в городе было зарегистрировано 935 заболевших. Из них 335 инфицированных были выявлены в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке «Синьфади».

В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля. Ношение маски обязательно только в общественном транспорте, магазинах, кинотеатрах, госучреждениях и других многолюдных местах.

В материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших.

КНР находится на 33 месте в мире по количеству инфицированных. В стране зафиксировано почти 900 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4712 человек, пишет polit.ru.

COVID-19

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19 в мире.

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