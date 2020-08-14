Врач-диетолог рассказала, как правильно есть мед

Неправильное потребление меда может привести к переизбытку углеводов в организме, что повышает риск негативных метаболических изменений: развитие сахарного диабета и появление лишнего веса. Об этом рассказала Эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова, пишет «МедикФорум».

Эксперт отметила, что этот продукт обладает биохимическом индексом, аналогичным сахару. Его потребление должно быть строго умеренным.

«Его нужно употреблять очень осторожно. Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить полученные углеводы», — сказала Русакова.

Также врач посоветовала комбинировать мед с молочными продуктами, насыщенными белком. Например, с натуральным йогуртом, творогом. Это защитит от резких скачков глюкозы и нарушений выработки инсулина, ведь выделение углеводов в кровь из лакомства станет более медленным.

Русакова добавила, что если есть мед в больших количествах, это поспособствует переизбытку простых углеводов в организме, что повышает риск негативных метаболических изменений: сахарного диабета и лишнего веса.

Людям, страдающим сахарным диабетом, есть мед нельзя, подчеркнула медик.