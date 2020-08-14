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Здоровье

Врач-диетолог рассказала, как правильно есть мед

Неправильное потребление меда может привести к переизбытку углеводов в организме, что повышает риск негативных метаболических изменений: развитие сахарного диабета и появление лишнего веса. Об этом рассказала Эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова, пишет «МедикФорум».

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Эксперт отметила, что этот продукт обладает биохимическом индексом, аналогичным сахару. Его потребление должно быть строго умеренным.

«Его нужно употреблять очень осторожно. Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить полученные углеводы», — сказала Русакова.

Также врач посоветовала комбинировать мед с молочными продуктами, насыщенными белком. Например, с натуральным йогуртом, творогом. Это защитит от резких скачков глюкозы и нарушений выработки инсулина, ведь выделение углеводов в кровь из лакомства станет более медленным.

Русакова добавила, что если есть мед в больших количествах, это поспособствует переизбытку простых углеводов в организме, что повышает риск негативных метаболических изменений: сахарного диабета и лишнего веса.

Людям, страдающим сахарным диабетом, есть мед нельзя, подчеркнула медик.

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