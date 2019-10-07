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Здоровье

Врач-диетолог рассказала, какой хлеб самый полезный

Самый полезный хлеб — ржаной, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Однако тут есть подвох: зачастую на прилавках покупателей ждет ржаной продукт, в котором ржаной муки очень мало, уточняет «Вечерняя Москва».

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

«Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки», — предупредила Елена Соломатина.

По словам врача, полезнее всего для здоровья человека хлеб с максимально простым составом. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли.

Хлеб с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при регулярном употреблении чреват развитием сахарного диабета.

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