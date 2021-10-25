Врач: длительный локдаун бесполезен в борьбе с коронавирусом

По словам инфекциониста, длительные ограничения, закрытие школ и детсадов не дадут «стойкого» эффекта в борьбе с пандемией. Связано это с высокой заразностью коронавируса.

Андрей Поздняков,

главный врач «Инвитро-Сибири»:

Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штамм, — прорывная инфекция, то есть «прорвется в любую щель» и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже.

Поздняков отметил, что временный «детский локдаун», напротив, будет эффективным. Добавил: «При этом после его окончания все вернется на круги своя».