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Здоровье

Врач: длительный локдаун бесполезен в борьбе с коронавирусом

Продолжительный локдаун не поможет побороть COVID-19, заявил РИА «Новости» главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков.

Локдаун.
Локдаун.
pixabay.com.

По словам инфекциониста, длительные ограничения, закрытие школ и детсадов не дадут «стойкого» эффекта в борьбе с пандемией. Связано это с высокой заразностью коронавируса.

Андрей Поздняков,
главный врач «Инвитро-Сибири»:

Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штамм, — прорывная инфекция, то есть «прорвется в любую щель» и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже.

Поздняков отметил, что временный «детский локдаун», напротив, будет эффективным. Добавил: «При этом после его окончания все вернется на круги своя».

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