Врач-гинеколог объяснила рост объема талии у женщин

Врач-гинеколог Евгения Пекарева отмечает, что жировые отложения на животе могут возникнуть в результате повышения аппетита из-за чувствительности к «гормону сытости» или из-за неправильной работы яичников, щитовидки и надпочечников.
Кроме этого, живот может вырасти в результате гинекологических заболеваний, например, миомы матки.
Появление лишних сантиметров на талии может быть вызвано стрессом или неправильной диетой, когда женщина мало ест и мало двигается. Слишком интенсивные тренировки также могут вызвать обратный эффект, когда организм начинает накапливать жир.