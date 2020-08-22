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Здоровье

Врач-гинеколог объяснила рост объема талии у женщин

Лишние жировые отложения на талии могут скапливаться из-за различных грмональных заболеваний, пишет EVO-RUS.COM.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Врач-гинеколог Евгения Пекарева отмечает, что жировые отложения на животе могут возникнуть в результате повышения аппетита из-за чувствительности к «гормону сытости» или из-за неправильной работы яичников, щитовидки и надпочечников.

Кроме этого, живот может вырасти в результате гинекологических заболеваний, например, миомы матки.

Появление лишних сантиметров на талии может быть вызвано стрессом или неправильной диетой, когда женщина мало ест и мало двигается. Слишком интенсивные тренировки также могут вызвать обратный эффект, когда организм начинает накапливать жир.

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