Врач-инфекционист заявил, что зимой грипп «одолеет» коронавирус

Основной процент заболевших ковидом этой осенью придется на детей и студентов. Что же до новых штаммов коронавируса, то они, как считает доктор, будут появляться каждые три-четыре месяца.
«Мутации будут вне зависимости от сезона, они будут продолжаться постоянн», — указал Тимаков.
РанееТимаков заявил, что России не миновать четвертой волны коронавируса, а подъемы заболеваемости будут зафиксированы и наступившей осенью, и будущей весной, пишет «Росбалт».
«Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два», — отметил Тимаков.
По мнению эксперта, уже 80−90% жителей нашей страны контактировали с инфекцией.
Цифра
Около 46 млн россиян уже получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида, а 39 млн из них привились уже двумя компонентами — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 6 сентября.