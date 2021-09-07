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Здоровье

Врач-инфекционист заявил, что зимой грипп «одолеет» коронавирус

Зимой новый коронавирус уйдет на второй план, его место займет привычный грипп, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Основной процент заболевших ковидом этой осенью придется на детей и студентов. Что же до новых штаммов коронавируса, то они, как считает доктор, будут появляться каждые три-четыре месяца.

«Мутации будут вне зависимости от сезона, они будут продолжаться постоянн», — указал Тимаков.

РанееТимаков заявил, что России не миновать четвертой волны коронавируса, а подъемы заболеваемости будут зафиксированы и наступившей осенью, и будущей весной, пишет «Росбалт».

«Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два», — отметил Тимаков.

По мнению эксперта, уже 80−90% жителей нашей страны контактировали с инфекцией.

Цифра

Около 46 млн россиян уже получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида, а 39 млн из них привились уже двумя компонентами — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 6 сентября.

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