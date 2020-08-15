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Здоровье

Врач из Барнаула уговорила премьер-министра оптимизировать ординатуру

Барнаульский врач Галина Тимошенко, работающая на Камчатке, предложила премьер-министру Михаилу Мишустину одно из решений кадровой проблемы: оптимизацию системы ординатуры, рассказывает «КамИНФОМ». Предложение было высказано в ходе визита премьера в этот регион, и Мишустин его поддержал.

Врач из Барнаула Галина Тимошенко работает на Камчатке.
Врач из Барнаула Галина Тимошенко работает на Камчатке.
kamchat.info

Галина Тимошенко работает заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии Камчатской краевой больницы. На Камчатку приехала по приглашению региона 2 года назад из Барнаула. И увидела, на полуострове сложился серьезный дефицит медицинских кадров.

По мнению врача, это связано с тем, что на Камчатке отсутствует свой медицинский вуз, поэтому привлекаются специалисты с других регионов.

Хотела бы внести такое предложение, чтобы ординаторы второго года специализацию последнего года ординатуры, заканчивали уже на базе того учреждения, где им предстоит работать в будущем. Это поможет вернуть направленного на обучение специалиста на год раньше. Кроме того, он еще на этапе ординатуры будет вникать в особенности процесса будущего места работы. Ведь не секрет, что в каждом регионе своя специфика существует", — сказала Галина Тимошенко.

Мишустину идея понравилась. «Давайте мы такое поручение по итогам поездки дадим Минздраву и Министерству образования», — сказал он. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил готовность разработать новый порядок прохождения ординатуры.

Надо сказать, что и в Алтайском крае существует серьезный дефицит кадров, несмотря на наличие медицинского вуза.

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