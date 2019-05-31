Врач кардиолог Владимир Федоскин: «Без человеколюбия в медицину лучше не идти»

Врач-кардиолог клинико-диагностического центра « Добрый доктор » Владимир Федоскин говорит, что его профессия — это образ жизни. Однажды став врачом, человек уже не сможет быть кем-то другим, несмотря на ненормированный график работы и огромную ответственность за жизнь пациента.

— Был ли у вас выбор, кем стать?

— У меня отец был военным врачом и мама — медик, они меня, конечно, постоянно брали на работу. Разумеется, в операционные меня не допускали, но и без этого все вокруг было ужасно интересно, все хотелось посмотреть и потрогать — приборы, инструменты — завораживающе.

Я как-то колебался между журналистикой и медициной. Но факультета журналистики в Барнауле не было, а куда-то ехать не хотелось. Так что поступил в медицинский.

— Врач должен любить своего пациента?

— Без этого вообще нельзя работать. Без человеколюбия в медицину лучше не идти. Я работаю больше 30 лет, и мог бы уже уйти, но именно благодаря тому, что мне удается работать с людьми, я остаюсь. При этом, конечно, не обязательно быть излишне эмоциональным. Ко всем нужно относиться одинаково — нормально, ровно. Нельзя допускать мысли, что один пациент по каким-то признакам лучше другого. Это скажется на качестве работы.

Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Дмитрий Лямзин.

— Но бывают же и скандальные пациенты…

— Бывают. Это, конечно, может вызывать раздражение. Но это не значит, что мы должны лечить его хуже тех, кто ведет себя спокойно. Это самое главное. Нельзя переходить на личности.

— А к себе у вас высокие требования?

— Я считаю, что главное для врача — не пропустить момент выгорания. Наблюдая за другими врачами, видишь этот момент усталости. И они сами это видят, но продолжают работать по инерции. В этот момент надо думать, как уходить из профессии. Я достаточно долго работал в государственном здравоохранении, и у меня появлялась такая мысль.

Когда перешел в «Добрый доктор», появилось какое-то второе дыхание, понял, что еще много впереди.

Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Дмитрий Лямзин.

— Есть случаи в вашей практике, которые вы вспоминаете и анализируете?

— Еще молодым врачом на дежурстве проходил мимо палаты, услышал хрип пациентки. У нее ишемическая болезнь была.

Дефибриллятором пришлось «приласкать», сделал массаж. Когда подоспела реанимационная бригада, уже почти ничего и не надо было делать. Она потом прожила еще 22 года, и все время у меня наблюдалась.

Самое интересное, что во время массажа грудной клетки я умудрился избавить эту женщину от жесткого остеохондроза. На что-то я там так нажал, что защемление прошло.

Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Дмитрий Лямзин.

— Как вы начинаете утро?

— Поливаю рассаду помидоры, перцы, баклажаны. Хотел вот в теплицу высадить, но похолодало — не успел.

— А свободное время как проводите?

— Среди недели его не бывает. Летом на огороде. Зимой — охота и рыбалка. За грибами люблю ездить. Все здесь, рядом, в крае.

Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Фото из личного архива. Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Фото из личного архива. Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Фото из личного архива.

— Что вы посоветуете нашим читателям как врач, «ответственный» за сердце?

— Не ешьте сладкое. Очень часто именно это — причина повышенного холестерина и атеросклероза. А вообще, надо спокойнее смотреть на мир, не волноваться без весомого повода. Хотя понимаю, что в наш век скоростей и стрессов не все могут следовать такой рекомендации. Но стараться нужно. Прежде чем вспылить, стоит взять паузу.

Важны равномерные длительные физические нагрузки. Проще говоря прогулки. Желательно до ужина провести около часа на свежем воздухе. Можно не бегать, просто прогуливаться в спокойном режиме, нормальным шагом.

— Сами так делаете?

— Два раза в неделю обязательно гуляю, больше просто не получается: после работы домой приезжаю слишком поздно.

Владимир Федоскин , врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Добрый доктор». Анна Зайкова.

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