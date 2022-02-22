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Здоровье

Врач Мясников рассказал, в каких странах на самом деле легко болеют омикроном

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что в легкой форме омикроном болеют только в странах с высоким уровнем вакцинации.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Россия не входит в число этих стран — здесь уровень вакцинации достаточно низкий, пишет «Лента.ру».

«Данные об относительной безопасности омикрона идут из стран, где вакцинировано 70−80 процентов населения», — объяснил «кремлевский доктор».

Также он напомнил, в каких случаях нужно вызывать врача — это температура выше 38,5, не снижающаяся жаропонижающими, сатурация ниже 93, легкая одышка, головокружение и любое другое замутнение сознания.

Ранее Мясников призвал не госпитализировать заболевших омикроном и объяснил почему. По его подсчетам, новым штаммом переболеют не менее 60−70% россиян.

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