Врач Мясников рассказал, в каких странах на самом деле легко болеют омикроном

Россия не входит в число этих стран — здесь уровень вакцинации достаточно низкий, пишет «Лента.ру».
«Данные об относительной безопасности омикрона идут из стран, где вакцинировано 70−80 процентов населения», — объяснил «кремлевский доктор».
Также он напомнил, в каких случаях нужно вызывать врача — это температура выше 38,5, не снижающаяся жаропонижающими, сатурация ниже 93, легкая одышка, головокружение и любое другое замутнение сознания.
Ранее Мясников призвал не госпитализировать заболевших омикроном и объяснил почему. По его подсчетам, новым штаммом переболеют не менее 60−70% россиян.