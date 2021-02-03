Врач называла самые вредные для сердца продукты

Фастфуд — это высокорафинированные и жирные продукты. В них содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно.

Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся.

Кроме того, они негативно влияют на стенки сосудов — те становятся более «изъязвленными», что приводит к инсульту и инфарктам.

Вредными являются и продукты промышленного производства. «Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку», — сказала Нурия Дианова. Во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе.

Также стоит отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия — его наличие должно насторожить. Усилителем вкуса, как подчеркнула Дианова, порой хотят что-то «прикрыть».