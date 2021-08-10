Врач назвал фатальную ошибку в лечении коронавируса, которая грозит реанимацией и смертью

При COVID-19 не следует самостоятельно ставить себе диагноз, а также стимулировать иммунитет. Есть риск спровоцировать опасный для жизни побочный эффект. Об этом рассказал российский врач-хирург, специалист по организации здравоохранения Кирилл Ювченко, пишет Lenta.

По его словам, чрезмерное усердие в лечении коронавируса может спровоцировать тот самый опасный цитокиновый шторм. «Речь о чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть», — предупредил медик.

Он отметил, что во всем необходимо соблюдать умеренность, не доводя организм до ослабления. Например, физические нагрузки полезны для иммунитета, но только в умеренном количестве. В противном случае лейкоциты мигрируют в зону стресса, и организм становится более уязвимым к инфекциям, подчеркнул врач.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Что такое цитокиновый шторм

Это потенциально летальная реакция иммунной системы, при которой идет быстрое разрастание тканей организма (пролиферация) и повышается активность всех защитных механизмов — T-клеток, макрофагов и естественных киллеров.

При этом защитные клетки высвобождают различные воспалительные цитокины и химические медиаторы. Суть «цитокинового шторма» заключается в выработке большого количества медиаторов воспаления, которые приводят к активации иммунных клеток и высвобождению новой порции медиаторов.

Порочный круг вызывает разрушение тканей очага воспаления, одновременно реакция распространяется на соседние ткани и по мере развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом.