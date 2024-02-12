12 февраля
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Здоровье

Врач назвал главную ошибку при измерении давления

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что часто люди делают ошибки при измерении давления. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Отмечается, что давление нужно мерить в одно и тоже время, один раз на одной руке. При этом состояние должно быть спокойным.

Если же повторно измерять давление на той же руке, то это может привести к сокращению артерий на руке.

Однако некоторые уверены, что мерить давление нужно три раза на одной руке, а потом брать среднее. Это главный миф, заявил врач.

Из-за сокращения артерий все последующие замеры будут показывать более высокое давление.

Нужно выждать примерно пол часа, чтобы делать следующие измерения.

Ранее сообщалось, что онколог назвал первые признаки распространенных видов рака.

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