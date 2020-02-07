Врач назвал идеальное для здоровья количество секса

Заниматься сексом нужно 2−3 раза в неделю. Об этом радио Sputnik рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Правда, эксперт подчеркнул, что цифра не является строгим нормативом.

«Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже», — сказал сексолог.

По его словам, превышать норму своей половой активности тоже не стоит. В этом случае сам процесс интимной близости начнет приедаться.

Также эксперт посоветовал воздержаться от занятий сексом накануне важных мероприятий. «После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже», — сказал врач и посоветовал вознаградить себя после мероприятия.