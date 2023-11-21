21 ноября
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Здоровье

Врач назвал неочевидные причины хронической усталости

Специалист рассказала, что вирусы способны влиять на хроническую усталость, сообщает "Мослента".

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Отмечается, что причинами развития хронической усталости могут быть вирусные и бактериальные заболевания. Например, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы. А также хламидии и туберкулез.

При этом постоянная усталость может указывать на недостаток витаминов и минералов. По влиянием стресса это состояние может только усугубляться.

Обычно синдром хронической усталости встречается у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин.

Ранее сообщалось, что вспышку коклюша зафиксировали в Сибири.

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