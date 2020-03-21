Врач назвал опасный признак заражения тяжелой формой COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Последний является самым опасным. Об этом в интервью RT сообщил главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, пишут «Известия».

Специалист отметил, что очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Именно из-за этого и возникает одышка.

«Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — приводит слова Проценко RT.

Кроме того, врач рассказал, что в целом клиническая картина у заболевших коронавирусом схожа. Однако у некоторых высокая температура может падать сама или после приема парацетамола.

Проценко добавил, что молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляются.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире на 8 утра 21 марта составляет 276 380, из них погибших — 11 443. Актуальную информацию смотрите на карте распространения COVID-19.