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Здоровье

Врач назвал признаки рака, которые можно увидеть на теле

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Врач.
Врач.
Открытые источники.

Врач отметил, что факторы риска можно обнаружить на теле человека, не делая для этого специальных анализов, пишут РИА Новости.

В частности, сухость кожи, зуд, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами рака желудка. Это также может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза и болезней гипофиза.

Изменения ногтевой пластины свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей. Плохое заживление ран — еще один признак рака. Папилломы на теле тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, провоцирующих развитие опухолей в области шейки матки.

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