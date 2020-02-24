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Здоровье

Врач назвал пять вызывающих бессонницу продуктов

Диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра рассказал о пяти продуктах, которые вызывают бессонницу, пишет «Российская газета». На ночь их лучше не употреблять.

Сон.
Сон.
СС0.

Врач говорит о сырых овощах, салате, темном шоколаде и приправах (чили или имбирь). Также к бессоннице может привести не только кофе, но и зеленый чай.

«Проблемы с засыпанием индивидуальны и часто связаны с потреблением определенной пищи. Предлагаю отказаться от некоторых продуктов и, возможно, это поможет вам спать лучше. Еще вариант — попробовать, ради эксперимента, отказаться от приемов пищи после 6−8 вечера», — посоветовал эксперт.

По словам Шуберта, когда мы употребляем сырые овощи, пищеварительный тракт работает на полной скорости, что в результате не лучшим образом сказывается на засыпании.

Ранее невролог-сомнолог рассказала altapress.ru, как правильно засыпать.

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