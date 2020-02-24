Врач назвал пять вызывающих бессонницу продуктов

Врач говорит о сырых овощах, салате, темном шоколаде и приправах (чили или имбирь). Также к бессоннице может привести не только кофе, но и зеленый чай.
«Проблемы с засыпанием индивидуальны и часто связаны с потреблением определенной пищи. Предлагаю отказаться от некоторых продуктов и, возможно, это поможет вам спать лучше. Еще вариант — попробовать, ради эксперимента, отказаться от приемов пищи после 6−8 вечера», — посоветовал эксперт.
По словам Шуберта, когда мы употребляем сырые овощи, пищеварительный тракт работает на полной скорости, что в результате не лучшим образом сказывается на засыпании.
Ранее невролог-сомнолог рассказала altapress.ru, как правильно засыпать.