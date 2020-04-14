Врач назвал самые опасные места для заражения Covid-19

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал список из пяти мест, где чаще всего человек может заразиться коронавирусом.

Лидером оказалась аптека.

В аптеку люди приходят больными, поскольку за лекарственными препаратами множество посетителей обращаются лишь при первых или длительных симптомах заболевания, уверен врач. Кроме того, при покупке медикаментов многие просят работника аптеки консультации, из-за чего возникает очередь и скопление людей при котором рекомендуемую дистанцию держать становится невозможно.

Зайцев советует посещать аптеку в маске, обрабатывать нос противовирусной мазью, заранее иметь список необходимых лекарств и их аналогов, а также постараться приходить за медикаментами, когда в аптечном пункте будет мало людей, пишут «Аргументы и Факты».

Вторым местом в рейтинге стал продуктовый магазин. Сюда врач также советует ходить в маске, обрабатывать ручки тележки или корзинки антисептиком.

Другое опасное место — заправки. Перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту, советует эксперт, пишет ФАН.

Выгул собаки и вынос мусора врач также назвал опасными — вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно тщательнее мыть собственные руки, а также лапы питомца.