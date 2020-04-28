Врач назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы коронавируса, рассказал Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — пояснил он.
Врач отметил, что при нехватке воздуха следует незамедлительно обратиться к специалистам.
Инфекционис Вадим Покровский также заявил, что вызывать врача следует при одышке и изменении обоняния и вкуса, пишет Российская газета.
Насторожить могут и сильный кашель, температура свыше 38 градусов и ломота в суставах.