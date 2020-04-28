Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врач назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев рассказал, что температура и кашель не являются главными симптомами COVID-19, пишет РИА Новости.

Легкие. Пневмония. Снимок.
Легкие. Пневмония. Снимок.
СС0

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы коронавируса, рассказал Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — пояснил он.

Врач отметил, что при нехватке воздуха следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Инфекционис Вадим Покровский также заявил, что вызывать врача следует при одышке и изменении обоняния и вкуса, пишет Российская газета.

Насторожить могут и сильный кашель, температура свыше 38 градусов и ломота в суставах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость