Врач назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев рассказал, что температура и кашель не являются главными симптомами COVID-19, пишет РИА Новости.

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы коронавируса, рассказал Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — пояснил он.

Врач отметил, что при нехватке воздуха следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Инфекционис Вадим Покровский также заявил, что вызывать врача следует при одышке и изменении обоняния и вкуса, пишет Российская газета.

Насторожить могут и сильный кашель, температура свыше 38 градусов и ломота в суставах.