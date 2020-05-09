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Здоровье

Врач назвал самое опасное свойство COVID-19

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, пишет РИА Новости.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Врач отметил, что ковиду свойственна высокая заразность: он передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это и делает его столь опасным.

Поэтому важно организовать четырехкомпонентную систему борьбы — ранние защиту, выявление, диагностику и изоляция, уточнил профессор.

Чтобы обеспечить раннюю защиту, необходимо носить маски и перчатки, мыть руки и соблюдать дистанцию. Эти меры эффективны, так как коронавирус передается в основном при непосредственных контактах и через поверхности, пояснил Наньшань.

Для раннего выявления необходимо сразу обращаться к врачам, при появлении подозрительных симптомов. Среди признаков болезни он назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость.

Ранняя диагностика нужна для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Для этого необходимо специальное обследование в амбулаторных условиях. Ученый уверен, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование.

Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми, заключил вирусолог.

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