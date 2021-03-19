Врачи назвали «тихие» симптомы повреждения почек

Повреждения почек могут проявляться безболезненными симптомами, который приводят к развитию хронических заболеваний. Специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия) рассказали, при каких «тихих» проявлениях стоит обратиться к врачу.

«Усталость, кожный зуд, потеря аппетита, слабость, отеки и, прежде всего, повышение артериального давления, могут указывать на то, что ваши почки больше не функционируют нормально», — говорят эксперты.

При появлении данных симптомов они рекомендуют обследоваться у врача.

Основная работа почек — детоксикация организма. Если почки больше не могут выполнять эти задачи, многие процессы нарушаются.

Рост артериального давления является одним из последствий данных нарушений. Также повреждения почек, которые не замечаются и прогрессируют без лечения, приводят к развитию сердечной недостаточности, сердечных приступов и инсультов.