26 июня
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Здоровье

Врач назвала опасность мороженого

Даже для абсолютно здорового человека мороженое может представлять опасность. Основная проблема — в отсутствии меры, говорит Об этом рассказала «Российской газете» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Тамара Прунцева.

Мороженое.
Мороженое.
СС0

Рекомендованная норма потребления мороженого — не более 100 граммов примерно два раза в неделю. Если больше, то есть риск получить ЛОР-патологии. Дело не только в том, что заболит горло, вред можно нанести связкам, а также могут обостриться хронические заболевания.

Мороженое относится к десертам, оно имеет высокую калорийность за счет содержания сахара и жиров, поэтому не рекомендуется его употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, лицам с избыточной массой тела, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (таких как панкреатиты и гастриты).

«Если у человека нормальный вес, и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака — неплохой выбор в жару. А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идет о низкокалорийном мороженом. Важно время приема и его количество», — уточняет врач.

Тамара Прунцева советует отдавать предпочтение продукту с меньшим количеством ингредиентов — чем их меньше, тем больше пользы. Лучше избегать мороженого, где «все включено»: мороженое с повышенным количеством жиров, сладкое варенье, печенье, сироп и т.п.

По ее мнению, не стоит опасаться в составе мороженого консервантов или добавок под маркировкой «Е». Консерванты добавляются для того, чтобы продукт дольше сохранился, а добавки «Е» — в основном природного происхождения.

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