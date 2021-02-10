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Здоровье

Врач назвала причину плохого запаха изо рта

Не всегда стоматологические проблемы становятся причиной плохого запаха изо рта. Иногда это является последствием скрытых заболеваний внутренних органов уверена врач эндокринолог Зухра Павлова. Об этом пишет «Медик.Форум».

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

По словам врача, плохой запах изо рта проявляется, например, при инфекции дыхательных путей — бронхоэктазов, характеризуемхе воспалениями в стенках бронхов.

Также в числе таких болезней врач назвала печеночную недостаточность. В ее случае может возникать запах с рыбным оттенком.

Еще одно заболевание, проявляющееся плохим запахом изо рта — диабетический кетоацидоз. Дыхание начинает отдавать сладковатым фруктовым запахом. Кроме того, к запаху изо рта могут примешиваться оттенки аммиака — это один из признаков болезни почек.

Еще за отталкивающим запахом могут скрываться патологии желудочно-кишечного тракта.

«При появлении плохого запаха в первую очередь нужно посетить стоматолога, поскольку болезни слизистой ротовой полости являются самой популярной его причиной. Если там все в порядке — к терапевту, искать другие причины», — поделилась специалист рекомендацией в своем Instagram.

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