Врач назвала причину плохого запаха изо рта

По словам врача, плохой запах изо рта проявляется, например, при инфекции дыхательных путей — бронхоэктазов, характеризуемхе воспалениями в стенках бронхов.
Также в числе таких болезней врач назвала печеночную недостаточность. В ее случае может возникать запах с рыбным оттенком.
Еще одно заболевание, проявляющееся плохим запахом изо рта — диабетический кетоацидоз. Дыхание начинает отдавать сладковатым фруктовым запахом. Кроме того, к запаху изо рта могут примешиваться оттенки аммиака — это один из признаков болезни почек.
Еще за отталкивающим запахом могут скрываться патологии желудочно-кишечного тракта.
«При появлении плохого запаха в первую очередь нужно посетить стоматолога, поскольку болезни слизистой ротовой полости являются самой популярной его причиной. Если там все в порядке — к терапевту, искать другие причины», — поделилась специалист рекомендацией в своем Instagram.