Врач назвала признаки теплового удара

Кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала о признаках, по которым можно определить тепловой удар, пишут «Известия».

Причина такого состояния — резкое нарушение терморегуляции, когда организм не справляется с теплоотдачей. В результате температура тела существенно поднимается, что может привести к функциональной недостаточности центральной нервной системы.

О наличии теплового удара может свидетельствовать спутанность или отсутствие сознания, сильное повышение температуры, тахикардия, а также учащенное поверхностное дыхание.

Помимо этого человек может жаловаться на слабость, тошноту, головную боль, головокружение и сухость во рту, отметила специалист.

Она подчеркнула, что в летний период необходимо помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать теплового удара. Так, следует носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, не пренебрегать головными уборами, избегать выхода на улицу во время пиковых температурных показателей.

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, регулярно охлаждать помещения, использовать защитные средства для кожи, а также отказаться от алкоголя и кофе.