Врач назвала слишком долгий сон признаком болезни

Слишком долгий сон, когда человек спит больше нормы, но все равно не чувствует себя бодрым, может быть симптомом болезненного состояния. Об этом рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева, пишут «Известия».

Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов, а когда длительный сон продолжается изо дня в день. По словам Царевой, в этом случае можно говорить о гиперсомнии или депрессии.

«В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», — объяснила врач.

Она добавила, что к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста.