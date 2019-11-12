Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врач назвала смертельную дозу водки в России

Россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной, заявила заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, пишет Lenta.

Водки нет.
Водки нет.
Олег Богданов

По словам Халтуриной, в России существует проблема не высокого потребления алкоголя, а скорее потребления крепкого алкоголя, из-за чего возникают «экстремальные формы опьянения».

Употребление алкоголя в России остается достаточно высоким и необходимо продолжать ограничительную политику для снижения, отметила специалист. Халтурина также подчеркнула, что в России становится меньше людей, которые пьют много алкоголя.

Ранее стало известно, что Россия заняла седьмое место в рейтинге Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) с показателем 11,1 литра на человека в год.

При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше.

Лидером по потреблению алкоголя на душу населения оказалась Литва, где жители в среднем употребляют 12,3 литра спиртного в год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость