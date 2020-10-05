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5 октября
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Здоровье

Врач-невролог назвал неочевидные и внезапные признаки инсульта

Пациенты с инсультом обычно с удивлением обнаруживают, что не могут говорить, а также управлять рукой или ногой, рассказал невролог минздрава Московской области Ринат Богданов, пишет ФАН.

Мозг.
Мозг.
СС0.

«Все эти признаки возникают внезапно или после пробуждения, и они относительно стойкие, то есть практически не меняются со временем», — добавил медик.

Богданов объяснил, что при инсульте у человека может внезапно нарушиться зрение, возникнуть головокружение и неустойчивость, измениться чувствительность кожи. Возможны проблемы с памятью.

Особое внимание врач обратил на транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят быстро. В таком случае обратиться к специалистам нужно незамедлительно, поскольку проблемы с кровоснабжением мозга никуда не ушли.

По словам медика, при инсульте есть «терапевтическое окно» — время, когда помощь врачей наиболее эффективна и участок мозга можно спасти от гибели. Оно составляет 4,5 часа.

Богданов рассказал также о простом тесте: нужно попросить человека, у которого подозревают инсульт, улыбнуться и поднять руки вверх или перед собой. Признаками прекращения работы участка головного мозга станут кривая улыбка и возможность поднять лишь одну руку.

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