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Здоровье

Врач-офтальмолог рассказал о влиянии COVID-19 на зрение

Коронавирус может спровоцировать ослабление зрительных функций, объяснила врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Глаз.
Глаз.
СС0

По ее словам, существуют исследования, которые подтверждают, что глаза — «входные ворота» для вируса. В результате проникновения которого могут поражаться сетчатка, сосудистая оболочка и зрительный нерв.

«Нам хорошо известно поведение некоторых вирусов, которые поражают не только поверхность глаза, но и внутренние структуры, в том числе проникая с током крови», — объясняет Шилова.

Причиной ухудшения зрения могут стать препараты, которые используются для лечения коронавируса. К примеру, гидроксихлорин нарушает остроту, способность видеть на расстоянии, может стать причиной светобоязни.

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