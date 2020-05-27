Врач-офтальмолог рассказал о влиянии COVID-19 на зрение

По ее словам, существуют исследования, которые подтверждают, что глаза — «входные ворота» для вируса. В результате проникновения которого могут поражаться сетчатка, сосудистая оболочка и зрительный нерв.
«Нам хорошо известно поведение некоторых вирусов, которые поражают не только поверхность глаза, но и внутренние структуры, в том числе проникая с током крови», — объясняет Шилова.
Причиной ухудшения зрения могут стать препараты, которые используются для лечения коронавируса. К примеру, гидроксихлорин нарушает остроту, способность видеть на расстоянии, может стать причиной светобоязни.