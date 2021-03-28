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Здоровье

Врач-онколог назвала главные риски развития опасного вида рака

Российский врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала главные риски развития рака толстой кишки и поделилась, как вовремя распознать заболевание, пишет Lenta.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Врач отметила, что риск появления заболевания повышается с возрастом — в 90% случаях рак толстой кишки обнаруживается у пациентов старше 50 лет. Более того, рак толстой кишки часто передается по наследству — около 15% от всех случаев заболеваний.

Она предупредила, что чрезмерное употребление жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция в рационе может также привести к развитию онкологического заболевания.

Чтобы исключить риски развития одного из самых распространенных видов рака, Смирнова советует проходить обследование у проктолога по достижении 40-летнего возраста.

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