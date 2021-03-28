Врач-онколог назвала главные риски развития опасного вида рака

Врач отметила, что риск появления заболевания повышается с возрастом — в 90% случаях рак толстой кишки обнаруживается у пациентов старше 50 лет. Более того, рак толстой кишки часто передается по наследству — около 15% от всех случаев заболеваний.
Она предупредила, что чрезмерное употребление жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция в рационе может также привести к развитию онкологического заболевания.
Чтобы исключить риски развития одного из самых распространенных видов рака, Смирнова советует проходить обследование у проктолога по достижении 40-летнего возраста.