Врач-онколог назвала главные риски развития опасного вида рака

Российский врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала главные риски развития рака толстой кишки и поделилась, как вовремя распознать заболевание, пишет Lenta.

Врач отметила, что риск появления заболевания повышается с возрастом — в 90% случаях рак толстой кишки обнаруживается у пациентов старше 50 лет. Более того, рак толстой кишки часто передается по наследству — около 15% от всех случаев заболеваний.

Она предупредила, что чрезмерное употребление жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция в рационе может также привести к развитию онкологического заболевания.

Чтобы исключить риски развития одного из самых распространенных видов рака, Смирнова советует проходить обследование у проктолога по достижении 40-летнего возраста.