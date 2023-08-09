Врач предупредила о вреде от нового тренда из TikToK

Офтальмолог Вики Чан предупредила о вреде нового тренда, распространяющегося по TikTok. Об этом сообщает HuffPost .

В последнее время набирают популярность видео, где пользователи TikTok втирают или капают в глаза касторовое масло .

Но имеются и сторонники этого метода, которые считаю, что масло позволяет избавиться от мушек перед глазами, а также вылечить катаракту и глаукому.

Врач подчеркнула, что капать или втирать касторовое масло в глаза опасно, ведь такие манипуляции вызовут покраснения, зуд и жжение.

Вики Чан объяснила, что мушки перед глазами образуются внутри стекловидного тела, расположенного внутри глаза. По словам врача, чтобы воздействовать на них, касторовому маслу нужно проникнуть в глаз и растворить белок, но оно на это не способно.

Но специалист уточнила, что касторовое масло действительно входит в состав многих капель для глаз.

Считается, что масло помогает при сухости глаз, но его следует правильно наносить. По словам Вики Чан, применять его нужно на веки, а не капать в глаза.

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