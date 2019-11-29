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Здоровье

Врач рассказал, чем опасен долгий сон по выходным

Продолжительный сон на выходных не поможет компенсировать недосып за всю неделю и грозит серьезными заболеваниями, уверен врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов, пишет РИА Новости.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

По словам специалиста, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных нарушений здоровья. Среди них — сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник. В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к «накоплению жировой массы».

«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — заявил врач.

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