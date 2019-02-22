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Здоровье

Врач рассказал, что будет со здоровьем, если отказаться от обеденного перерыва

Обеденный перерыв — это важная часть здорового питания. Если отказаться от обеда, могут возникнуть проблемы со здоровьем, это повлияет на фигуру и ухудшит самочувствие. Так считает эндокринолог и диетолог Вадим Крылов, пишет News.ru.

Доставка еды. Пицца.
Доставка еды. Пицца.
CC0.

Если днем исключить из рациона полноценный прием пищи, то вечером возрастет риск переедания вечером.

Также днем не рекомендуется употреблять только продукты, содержащие быстрые углеводы, так как организм не успеет израсходовать полученную с ними энергию — она отложится в виде жира.

Что должен включать в себя полноценный обед

В обеденный перерыв необходимо съедать продукты, содержащие:

  • белок (курица, индейка, морепродукты, творог);
  • сложные углеводы (крупы, каши, картошка, макароны);
  • клетчатку (овощи).

Также эксперт предупреждает, что отсутствие полноценной пищи в середине дня чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Во время обеда организм не только получает питательные вещества — с приемом пищи вырабатываются эндорфины, что в итоге повышает работоспособность.

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