Врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды

Отмечается, что красное вино содержит антиоксиданты, которые хорошо сказываются на сердце и сосудах. Также алкоголь может снизить риск тромбоза. Однако стоит выбирать качественные вина и не злоупотреблять напитком.
К тому же в алкоголе много калорий, что может сказать на фигуре.
Врач заявил, что норма алкоголя различается в зависимости от пола, возраста, наличия хронических заболеваний.
Несмотря на потенциальную пользу алкоголя для сосудов, все же стоит обращаться к врачам, если есть какие-либо жалобы.
Ранее сообщалось, что канцероген обнаружили в популярных косметических средствах.
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