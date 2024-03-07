7 марта
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Здоровье

Врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды

Некоторые виды алкоголя могут хорошо влиять на сердечно-сосудистую систему, рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Отмечается, что красное вино содержит антиоксиданты, которые хорошо сказываются на сердце и сосудах. Также алкоголь может снизить риск тромбоза. Однако стоит выбирать качественные вина и не злоупотреблять напитком.

К тому же в алкоголе много калорий, что может сказать на фигуре.

Врач заявил, что норма алкоголя различается в зависимости от пола, возраста, наличия хронических заболеваний.

Несмотря на потенциальную пользу алкоголя для сосудов, все же стоит обращаться к врачам, если есть какие-либо жалобы.

Ранее сообщалось, что канцероген обнаружили в популярных косметических средствах.

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