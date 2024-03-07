Врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды

Некоторые виды алкоголя могут хорошо влиять на сердечно-сосудистую систему, рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что красное вино содержит антиоксиданты, которые хорошо сказываются на сердце и сосудах. Также алкоголь может снизить риск тромбоза. Однако стоит выбирать качественные вина и не злоупотреблять напитком.

К тому же в алкоголе много калорий, что может сказать на фигуре.

Врач заявил, что норма алкоголя различается в зависимости от пола, возраста, наличия хронических заболеваний.

Несмотря на потенциальную пользу алкоголя для сосудов, все же стоит обращаться к врачам, если есть какие-либо жалобы.

Ранее сообщалось, что канцероген обнаружили в популярных косметических средствах.

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