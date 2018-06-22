Как бороться с укусами комаров и мошек? Советы врачей

Жителей Алтайского края атакуют насекомые. Чем опасны укусы комаров и мошек и в каких случаях стоит обращаться к врачу?
Кого чаще всего кусают насекомые?
Юлия Ковалёва,
завкафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ:
— Комары и мошки любят детей, беременных и белокожих. Об этом пишут в разных источниках. Возможно, у этих людей специфический запах.
Чем опасны укусы?
"Для взрослого человека укусы чаще всего не опасны, но все индивидуально, — говорит Юлия Ковалёва. — У маленьких детей укусы мошек, особенно в лицо и область вокруг глаз, могут привести к отечности и зуду".
Юлия Ковалёва советует внимательно относится к укусам комаров, так как некоторые из них могут переносить инфекцию.
Юлия Ковалёва,
завкафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ:
— Нужно оценить реакцию на укус. Если появилась эритема (покраснение) в виде кольца, сыпь на других участках тела, ухудшение общего состояния, температура, нужно обязательно обратиться к врачу.
Чем отличаются укусы комаров и мошек?
Ирина Переладова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава:
— У насекомых есть свои особенности. У комаров и мошек разная жидкость, которая передается при укусе. У мошки есть токсическое вещество, поэтому многие бурно реагируют, особенно маленькие дети. Нужно обязательно обратиться к врачу. В зависимости от тяжести состояния будет разная терапия. Самому не нужно экспериментировать.
По словам врача, на комаров обычно реакция не такая сильная. Но иногда множественные укусы приводят к аллергии.
В каких случаях обращаться к врачу?
- когда сильная аллергическая реакция, осложнения, особенно если покусаны лицо и шея
- если укусов много, они зудят и появляются отеки и покраснения
- если почувствуете общее недомогане
- если поднимается температура
Ирина Переладова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава:
— Препараты антигистаминного действия и любые другие лекарства, которые помогут облегчить симптомы после укусов, должен назначать только врач. Он подберет индивидуальную схему лечения. Не надо консультироваться у знакомых. Одно и то же лекарство может помочь одному человеку, но навредить другому.
Как бороться с зудом и раздражением после укусов насекомых?
Спасаться можно медицинскими средствами:
- обработать место укуса стерильными спиртовыми салфетками (продаются в аптеках, снимают зуд и предотвращают попадание инфекции)
- обработать любым антисептическим раствором, который продается в аптеке
- использовать специальные гели после укусов насекомых, которые продаются в аптеке
- противозудные средства на растительных экстрактах
Юлия Ковалёва считает, что иногда можно воспользоваться народными средствами. Среди них:
- вода с ванилином
- травяные отвары
- масло гвоздики
- компрессы с содовой водой
- протереть место укуса водкой
Ирина Переладова придерживается другого мнения:
—Клиническая эффективность народных средств не доказана. Правильнее не допускать присасывания насекомых и использовать репелленты. Лучше покупать их в аптеке. Там персонал подберет, что, кому и в каком возрасте можно использовать. Для детей выпускают специальные спреи.
Специалист рекомендует перед применением обязательно читать инструкцию: одни средства можно наносить только на одежду, другие — на кожу.
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