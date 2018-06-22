Здоровье

Как бороться с укусами комаров и мошек? Советы врачей

Сегодня, 15:59.
Здоровье

Жителей Алтайского края атакуют насекомые. Чем опасны укусы комаров и мошек и в каких случаях стоит обращаться к врачу?

Комар. Укус комара.
Комар. Укус комара. Фото : СС0.

Кого чаще всего кусают насекомые?

Юлия Ковалёва,
завкафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ: 

— Комары и мошки любят детей, беременных и белокожих. Об этом пишут в разных источниках. Возможно, у этих людей специфический запах.

Чем опасны укусы?

"Для взрослого человека укусы чаще всего не опасны, но все индивидуально, — говорит Юлия Ковалёва. — У маленьких детей укусы мошек, особенно в лицо и область вокруг глаз, могут привести к отечности и зуду".

Юлия Ковалёва советует внимательно относится к укусам комаров, так как некоторые из них могут переносить инфекцию.

Юлия Ковалёва,
завкафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ: 

— Нужно оценить реакцию на укус. Если появилась эритема (покраснение) в виде кольца, сыпь на других участках тела, ухудшение общего состояния, температура, нужно обязательно обратиться к врачу.

Комар. Укус комара.
Комар. Укус комара.

Чем отличаются укусы комаров и мошек?

Ирина Переладова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава:

— У насекомых есть свои особенности. У комаров и мошек разная жидкость, которая передается при укусе. У мошки есть токсическое вещество, поэтому многие бурно реагируют, особенно маленькие дети. Нужно обязательно обратиться к врачу. В зависимости от тяжести состояния будет разная терапия. Самому не нужно экспериментировать.

По словам врача, на комаров обычно реакция не такая сильная. Но иногда множественные укусы приводят к аллергии.

В каких случаях обращаться к врачу?

  • когда сильная аллергическая реакция, осложнения, особенно если покусаны лицо и шея
  • если укусов много, они зудят и появляются отеки и покраснения
  • если почувствуете общее недомогане
  • если поднимается температура

Ирина Переладова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава:

— Препараты антигистаминного действия и любые другие лекарства, которые помогут облегчить симптомы после укусов, должен назначать только врач. Он подберет индивидуальную схему лечения. Не надо консультироваться у знакомых. Одно и то же лекарство может помочь одному человеку, но навредить другому.

Комар. Укус комара.
Комар. Укус комара.

Как бороться с зудом и раздражением после укусов насекомых?

Спасаться можно медицинскими средствами:

  • обработать место укуса стерильными спиртовыми салфетками (продаются в аптеках, снимают зуд и предотвращают попадание инфекции)
  • обработать любым антисептическим раствором, который продается в аптеке 
  • использовать специальные гели после укусов насекомых, которые продаются в аптеке
  • противозудные средства на растительных экстрактах 

Юлия Ковалёва считает, что иногда можно воспользоваться народными средствами. Среди них:

  • вода с ванилином
  • травяные отвары
  • масло гвоздики
  • компрессы с содовой водой
  • протереть место укуса водкой
Комары.
Комары.

Ирина Переладова придерживается другого мнения:

—Клиническая эффективность народных средств не доказана. Правильнее не допускать присасывания насекомых и использовать репелленты. Лучше покупать их в аптеке. Там персонал подберет, что, кому и в каком возрасте можно использовать. Для детей выпускают специальные спреи.

Специалист рекомендует перед применением обязательно читать инструкцию: одни средства можно наносить только на одежду, другие — на кожу.

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