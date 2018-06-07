Как спастись от комаров на даче и в городе

Как часто рождаются комары?

При теплой погоде и высокой влажности выплод комаров происходит каждые 6-10 дней, сообщают специалисты центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края. Это происходит не только у водоемов, но и в частном секторе. Комары появляются в закрытых емкостях с водой, лужах, пластиковых бутылках, резиновых покрышках.

В местах выплода около водоемов молодые самки комаров проводят около 3 суток, потом разлетаются по местности и нападают на домашних животных и людей.

Как комары выбирают жертву?

Своих жертв комары выбирают по запаху. Их привлекают вещества, которые выделяются во время дыхания человека. Запахи пота, спиртных напитков, ароматы духов, косметики, стиральных порошков действуют как приманка.

Особенно активны комары в утренние и вечерние часы, когда не жарко и нет яркого солнца. Днем комары прячутся в траве, кустах, залетают в квартиры.

Кто больше всего страдает от укусов?

Каждый человек по-разному реагирует на укусы насекомых. Если у человека повышенная чувствительность — место укуса покраснеет и будет сильно чесаться. Больше страдают люди с белой чувствительной кожей. На ней покраснение и припухлость выделяются намного сильнее, чем у смуглых. Особенно страдают маленькие дети. Поэтому средства защиты от укусов комаров подбираются индивидуально.

Как защитится от комаров дома и на даче?

нанести репеллент на одежду перед выходом н аулицу

на прогулке лучше выбрать спрей, крем-гель или надеть специальный браслет

во время сна использовать электрические фумигаторы

повесить сетки на форточки и двери. Вокруг кровати — сетчатый балдахин, обработанный репеллентом

закрыть емкости для полива пленкой или крышками

скосить высокую траву

Кто и как должен бороться с комарами в городе?

Администрации городов, районов и владельцы водоемов отвечают за борьбу с насекомыми. Они должны обрабатывать места выплода комаров специальными препаратами и скашивать траву. Особенно в местах, предназначенных для отдыха людей.

Как обработать участок от комаров?

вызвать специалиста центра гигиены и эпидемиологии. Обработка 10 соток земли будет стоить 2,1 тыс. рублей. Если участок находится за пределами города, нужно дополнительно заплатить 24 рубля за каждый километр.

обработать инсектицидом самостоятельно. Химический препарат в магазине стоит от 200 рублей. Его должно хватить на обработку 10 соток земли. Опрыскиватель — от 200 рубей в зависимости от объема и функций. Нужно не забыть про респиратор, перчатки, костюм, чтобы не отравиться самому.

в обоих случаях важно, чтобы в течение трех дней после обработки не пошел дождь.

после антикомариной обработки около суток на территорию нельзя пускать детей и животных.

Какие средства можно использовать для отпугивания комаров?

спирали. Кончик спирали поджигают, и идущий дым вместе с активным веществом отпугивает насекомых. Средство эффективно на ограниченном открытом участке, например, во время вечерних посиделок на веранде.

ультразвуковые отпугиватели. Считаются самым безопасным средством против насекомых. Такой прибор работает от обычных батареек и способен очистить пространство возле себя радиусом до двух метров.

лампы-ловушки. Такие ловушки светятся и имитируют человеческое тепло, чтобы приманить комаров и засосать их внутрь с помощью вентилятора. Многие антикомариные лампы эффективно уничтожают не только комаров, но и мелких мошек. В зависимости от цены действуют на участке до 300 – 1000 квадратных метров.

инсектицидные лампы. Излучают люминесцентный свет, приманивающий насекомых. Они попадают на москитную сетку, установленную возле лампы, и погибают.

уничтожитель на газовых баллонах — это устройство с мощным вентилятором. Идеально подойдет для большого участка. Может довольно быстро избавить от комаров, мошек, слепней. Оно выделяет углекислый газ, схожий с тем, который выдыхает человек. Как только комар подлетает к ловушке, его затягивает встроенный вентилятор.

растения, запах которых комары, мошки и другие насекомые не переносят. К ним относятся лимонная мелисса, бархатцы, котовник (кошачья мята), базилик, лаванда.

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