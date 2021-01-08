Врач рассказал, как можно восстановить легкие после COVID-19

Врач отметил, что у таких больных долгое время может сохраняться одышка, быстрая утомляемость, слабость, плохое настроение, сон и аппетит. Могут также наблюдаться психологические проблемы.
«Пораженная часть тканей легких замещается соединительной, которая не может выполнять функции легочной, а это чревато дыхательной недостаточностью», — рассказал врач.
Для укрепления дыхательной мускулатуры нужно заниматься дыхательной гимнастикой. Выполнять ее можно и на животе. Если есть силы — почаще гулять на свежем воздухе. Рекомендуется легкий вибрационный массаж — похлопывания ладонями по спине.
Также пациенту может помочь восстановиться плавание и санаторно-курортное лечение.
Дьяков подчеркнул, что в каждом конкретном случае нужна своя система реабилитации и требуется наблюдение пульмонолога.