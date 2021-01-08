Врач рассказал, как можно восстановить легкие после COVID-19

Врач-реабилитолог Леонид Дьяков рассказал «Российской газете», как лучше всего восстанавливаться тем, кто переболел коронавирусом. Особенно это касается тех, кто тяжело перенес болезнь и у кого наблюдалось поражение легких больше 30%.