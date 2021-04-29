29 апреля
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Здоровье

Врач рассказал, как недосып влияет на мозг человека

От разных форм бессонницы страдает около 30% населения планеты. Недостаток сна и некачественный сон приводят к ряду серьезных проблем, в том числе повышается риск развития деменции, пишет «Российская газета».

Летучие лисицы. Сон.
Летучие лисицы. Сон.
wikipedia.org

«Мозг как орган состоит из клеток, нейронов. Недосып приводит к стрессу, то есть влияет на способность нервных клеток правильно работать, размножаться и обеспечивать те или иные функции, как, например, память, внимание и прочие», — рассказал кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

В итоге начинается преждевременное старение головного мозга — нейрогенез. В этом случае замедляется скорость образования новых связей и новых клеток. У людей старше 65 лет повышаются риски сосудистых аварий, в частности, сосудов головного мозга, и опасность заболеть болезнью Альцгеймера возрастает.

При недосыпании, по словам сомнолога, чаще всего страдают префронтальные отделы — это лобные доли, которые отвечают за программирование, контроль и функциональную деятельность. Человек становится эмоционально неустойчивым, в том числе вспыльчивым или слезливым.

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