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Здоровье

Врач рассказала, как спасти кожу при солнечном ожоге

Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева уверена, что кожу, пораженную солнечным ожогом, можно попытаться спасти. Об этом сообщает «МедикФорум».

Загар.
Загар.
СС0.

При солнечном ожоге врач советует очистить обгоревший участок кожи холодной водой, а затем обработать его успокаивающим кремом. При необходимости крем или мазь можно заменить на обычные сливки.

«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивающие и увлажняющие ингредиенты», — отметила косметолог.

Врач рекомендует отказаться от скрабов, которые часто используют, чтобы избавиться от пораженной кожи. Лучше продолжать пользоваться средствами восстановления, чтобы сохранить кожный покров.

«Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации», — добавила врач.

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