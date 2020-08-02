Врач рассказал, как выявить гепатит B по симптомам

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметил, что на ранней стадии специфических симптомов гепатита В не бывает — они проявляются на «далеко зашедших стадиях».
О заболевании могут говорить увеличение объема живота или отеки на ногах.
Точно же определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови.
Что касается факторов риска, которые могут привести к гепатиту B, то среди них врач назвал ожирение и злоупотребление алкоголем.
Очень многие люди, инфицированные вирусом гепатита B, могут узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о болезни, они могут передавать ее другим людям.