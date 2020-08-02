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Здоровье

Врач рассказал, как выявить гепатит B по симптомам

Врач-гепатолог Чавдар Павлов, который является заведующим научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова, рассказал о том, какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметил, что на ранней стадии специфических симптомов гепатита В не бывает — они проявляются на «далеко зашедших стадиях».

О заболевании могут говорить увеличение объема живота или отеки на ногах.

Точно же определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови.

Что касается факторов риска, которые могут привести к гепатиту B, то среди них врач назвал ожирение и злоупотребление алкоголем.

Очень многие люди, инфицированные вирусом гепатита B, могут узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о болезни, они могут передавать ее другим людям.

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