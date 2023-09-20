20 сентября
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Здоровье

Врач рассказал о главных симптомах заболеваний щитовидной железы

Основные признаки проблем с щитовидной железой озвучил в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Виктор Макарьин.

Щитовидная железа.
Щитовидная железа.
redorbit.com

Нарушение функций щитовидной железы может проявляться в избыточной выработке гормонов. При этом могут быть следующие симптомы: тремор рук, тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам.

Также тахикардия, аритмия и перепады настроения.

При проблемах с щитовидной железой человек становится апатичным, постоянно чувствует вялость и сонливость.

Любой из этих симптомов – повод для консультации со специалистом.

Нехватку гормонов лечат таблетками, которые замещают функцию щитовидной железы.

Ранее российские ученые выявили ген, отвечающий за тяжесть инсульта.

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