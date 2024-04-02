2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Врач рассказал о продуктах, которые нельзя есть на завтрак

Диетолог заявляет: нельзя завтракать жареным, копченым и острым, сообщает РИА Новости.

Завтрак.
Завтрак.
freepik.com

Рафинированные, жареные, копченые и острые продукты не рекомендуют есть в первой половине дня.

Также не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса и избытком соли.

Для завтрака уместны чай и кофе, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. Алкоголь и газированные напитки стоит вовсе исключить из утреннего меню.

Лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты и овощи.

Утренний прием пищи должен составлять 25% от общей калорийности на целый день. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить, но включить метаболические цепочки. Тогда начало будет достаточно продуктивным.

Ранее эндокринолог рассказала, почему кофе на завтрак может быть опасным.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость