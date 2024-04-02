Врач рассказал о продуктах, которые нельзя есть на завтрак

Диетолог заявляет: нельзя завтракать жареным, копченым и острым, сообщает РИА Новости .

Рафинированные, жареные, копченые и острые продукты не рекомендуют есть в первой половине дня.

Также не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса и избытком соли.

Для завтрака уместны чай и кофе, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. Алкоголь и газированные напитки стоит вовсе исключить из утреннего меню.

Лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты и овощи.

Утренний прием пищи должен составлять 25% от общей калорийности на целый день. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить, но включить метаболические цепочки. Тогда начало будет достаточно продуктивным.

Ранее эндокринолог рассказала, почему кофе на завтрак может быть опасным.

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