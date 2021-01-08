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Здоровье

Врач рассказал, при каких болях в животе нужно немедленно вызывать «скорую»

Руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский заявил, что боли в желудке могут свидетельствовать не только о переедании, но и о более серьезных проблемах.

Боль в животе
Боль в животе
СС0

В частности, сильные и резко боли могут говорить сразу о нескольких заболеваниях желчевыделительной системы — панкреатите и холецистите, пишет «Лента».

«Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков», — пояснил Барановский.

Самые опасные боли часто проявляются при голоде или ночью, их можно заглушить водой, едой или лекарствами. Если боли сопровождаются рвотой с черными вкраплениями, это может свидетельствовать о внутреннем кровотечении.

При указанных выше болях нужно не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалистам или вызывать «скорую».

Врач также отметил, что людям с хроническими заболеваниями желудка также следует пристально следить за своим состоянием после новогодних праздников, избегать алкогольных и пищевых перегрузок.

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