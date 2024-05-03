Выпечка не навредит, если человек ведет активный образ жизни и питается правильно, сообщает РИА Новости .

По словам диетолога, единой нормы потребления пасхальной выпечки нет. Можно съесть несколько кусочков, придерживаясь в остальное время здорового рациона, умеренного потребления сахара и высокой физической активности. Однако за один день переедания ничего страшного не случится.

В то же время качество рациона очень важно: он должен содержать достаточно овощей, фруктов и ненасыщенных жиров, вроде растительных масел, рыбы и орехов.

Также напомним, что в 2024 году Пасху празднуют 5 мая.

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