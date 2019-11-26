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26 ноября
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Здоровье

Врач рассказал, сколько мандаринов можно есть без вреда для здоровья

Суточная норма мандаринов — не более четырех фруктов в день, предупредили медики. Об этом сообщила «Российская газета».

Мандарин.
Мандарин.
СС0

В таком количестве, если нет аллергии или индивидуальной непереносимости, цитрусовые принесут человеку только пользу, считает врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

Калорий в мандаринах немного, при этом во фруктах достаточно витамина С и микроэлементов. Если же злоупотреблять мандаринами, то может развиться аллергия. Другие последствия — обострение хронических заболеваний ЖКТ и вздутие живота.

Специалисты посоветовали тщательно мыть мандарины в теплой воде — так вы избавитесь от вредных веществ, которыми зачастую обрабатывают фрукты для защиты от вредителей и увеличения срока годности.

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