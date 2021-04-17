Врач рассказала, как отличить сезонную аллергию от простуды и ковида

Сезонную аллергию на пыльцу — поллиноз — из-за некоторых схожих симптомов можно спутать с другими заболеваниями — ОРВИ или коронавирусом, рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, пишет «Радио КП».

Внимательными нужно быть даже тем, у кого раньше аллергия не проявлялась: по словам врачей, она может начаться в любом возрасте.

Типичные симптомы поллиноза: заложенный нос, чихание, кашель, першение в горле, высыпания на коже, одышка, температура до 37,5 градуса, дискомфорт в глазах (они слезятся и чешутся).

При коронавирусе температура выше — до 38−39 градусов, пропадает обоняние и вкус. ОРВИ проходит в течение 7−14 дней, сопровождается кашлем и насморком, но температура бывает не всегда.

Признаком аллергии может быть мокрота, которую не удается откашлять. Обратиться к аллергологу стоит, если «простуда» затянулась надолго или проявляется регулярно.

Врач посоветовала аллергикам в период активного цветения растений гулять в вечернее время или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе ниже.