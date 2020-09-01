Врач рассказала, кому противопоказано пить чай

Врач-диетолог Аида Киримова рассказала о пользе и опасности употребления разных сортов чая. Медик подчеркнула, что неправильно делить разновидности этого напитка только на черный и зеленый, пишет РИА Новости.

По мнению Киримовой, самый безопасный сорт чая — китайский улун. Он содержит много витаминов, улучшает метаболизм, способствует потере лишнего веса и наращиванию мышечной массы. Но от него придется отказаться людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни.

При язве и гастрите можно пить другой сорт чая — пуэр. Этот сорт не повышает желудочную кислотность. Он помогает при изжоге, отравлениях, колитах и дуоденитах, обладает тонизирующими свойствами.

Но и у него есть противопоказания. Пуэр нельзя пить при высокой температуре тела, глаукоме, гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, а также беременным и детям до трех лет.

Медик добавила, что заваривать пуэр дольше положенного времени опасно для здоровья, так как он относится к крепким сортам чая.

Красный чай (каркаде) также имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Но каркаде обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12‑перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница.

Также красный чай может нанести вред из‑за несоблюдения температурного режима. Слишком горячий напиток нарушает целостность слизистой, а холодный провоцирует застой слизи в желудочно-кишечном тракте. Пить каркаде можно только теплым.

Слишком крепко заваренный напиток провоцирует мигрень и раздражительность.