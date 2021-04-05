Врач рассказала о болезнях, которые обостряются в солнечную погоду

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала о недугах, которые обостряются на солнечном свете, и пояснила причины их возникновения.

Существует две категории людей, плохо переносящие солнечную погоду. В первую она отнесла людей, у которых есть аллергия на солнце.

«У них, как правило, нехватка витамина D и дисбактериоз. Это причины аллергии», — отметила «Москве 24» Лапа.

У второй категории людей с проблемами из-за солнечного света — сосудистые заболевания печени, добавила медик, пишет «Росбалт».

«Ангиоотек формируется, как правило, при инвазии либо вирусах», сказала эксперт. И отметила, что у таких людей солнце активирует выработку определенных гормонов, из-за которых на теле появляются гормональные пятна.

Ранее сообщалось, что в апреле-мае в России ожидается «опасное солнце».

«Считать (индекс ультрафиолетового излучения), думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля-в конце апреля», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас «солнце полезное». Он объяснил это тем, что в солнце на данное время мало ультрафиолета.