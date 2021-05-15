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Здоровье

Врач рассказала о смертельной опасности кровотечений из носа

Кровотечение из носа может быть вызвано ушибами и другими повреждением его полости. Однако подобные симптомы могут указывать на серьезные болезни.

Рука в крови.
Рука в крови.
СС0

Об этом «Пятому каналу» рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

По словам врача, выделяют два вида носовых кровотечений: местные и системные. К первым относятся любые воспалительные явления полости носа. Например, синусит или аллергический ринит.

А также дистрофические изменения полости носа: атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы.

Анна Колесникова,
врач-оториноларинголог:

Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа.

К системным причинам носовых кровотечений медики относят высокую температуру при болезни, перегреве или солнечном ударе.

По словам врача, часто причиной такого явления становятся различные сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки развития сердца.

Серьезной причиной также являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания.

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