Врач рассказала о смертельной опасности кровотечений из носа

Об этом «Пятому каналу» рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

По словам врача, выделяют два вида носовых кровотечений: местные и системные. К первым относятся любые воспалительные явления полости носа. Например, синусит или аллергический ринит.

А также дистрофические изменения полости носа: атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы.

Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа.