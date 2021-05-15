Врач рассказала о смертельной опасности кровотечений из носа

Об этом «Пятому каналу» рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.
По словам врача, выделяют два вида носовых кровотечений: местные и системные. К первым относятся любые воспалительные явления полости носа. Например, синусит или аллергический ринит.
А также дистрофические изменения полости носа: атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы.
Анна Колесникова,
врач-оториноларинголог:
Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа.
К системным причинам носовых кровотечений медики относят высокую температуру при болезни, перегреве или солнечном ударе.
По словам врача, часто причиной такого явления становятся различные сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки развития сердца.
Серьезной причиной также являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания.