Врач рассказала о симптомах аллергии на новогоднюю елку

Чихание и кашель в новогодний период могут указывать на аллергию на живую елку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Признаки аллергии на ель похожи на сезонную аллергию — чихание, насморк, кашель, дискомфорт в глазах и слезы.

Такую реакцию обычно дает пыль и плесень, которая находится на дереве.

При этом в живом дереве могут обитать пылевые клещи, которые также раздражают рецепторы.

В первую очередь обмойте дерево водой из шланга, а после его нужно хорошенько высушить. Кроме того, при установке живой ели нужно пользоваться перчатками, чтобы избежать аллергии.

При признаках аллергии стоит выпить антигистаминное средство и не подходить близко к дереву.

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